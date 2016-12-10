В Баку состоится очередное заседание Азербайджано-Российской Межправительственной Комиссии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 16 декабря состоится очередное заседание Азербайджано-Российской Межправительственной Комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

В связи с этим заместитель председателя правительства России, сопредседатель межправительственной комиссии со стороны России Дмитрий Рогозин совершит визит В Баку.

На заседании будут обсуждаться вопросы развитие связей между двумя странами во всех сферах, подписание новых соглашений и другие такие вопросы.

Отметим, что сопредседатель межправительственной комиссии с азербайджанской стороны является Ягуб Эюбов.