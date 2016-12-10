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    В Баку состоится очередное заседание Азербайджано-Российской Межправительственной Комиссии

    В связи с этим заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин совершит визит в Баку

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 16 декабря состоится очередное заседание Азербайджано-Российской Межправительственной Комиссии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

    В связи с этим заместитель председателя правительства России, сопредседатель межправительственной комиссии со стороны России Дмитрий Рогозин совершит визит В Баку.

    На заседании будут обсуждаться вопросы развитие связей между двумя странами во всех сферах, подписание новых соглашений и другие такие вопросы.

    Отметим, что сопредседатель межправительственной комиссии с азербайджанской стороны является Ягуб Эюбов.

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