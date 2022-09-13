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В Баку прошло заседание Совместной азербайджано-туркменской рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку прошло заседание Совместной азербайджано-туркменской рабочей группы по Каспийскому морю В Баку состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 17:00
В Баку прошло заседание Совместной азербайджано-туркменской рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую делегацию - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаджанов.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Азербайджана и Туркменистана.

В ходе заседания были обсуждены положения проекта Соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря.

Стороны договорились продолжить переговорный процесс по вопросам разграничения дна Каспийского моря.

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Версия на английском языке Baku hosts meeting of Azerbaijan-Turkmenistan Joint Working Group on Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Bakıda Xəzərlə bağlı Azərbaycan-Türkmənistan Birgə işçi qrupunun iclası keçirilib

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