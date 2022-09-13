В Баку прошло заседание Совместной азербайджано-туркменской рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую делегацию - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаджанов.
Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Азербайджана и Туркменистана.
В ходе заседания были обсуждены положения проекта Соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря.
Стороны договорились продолжить переговорный процесс по вопросам разграничения дна Каспийского моря.