В Баку прошла первая встреча бизнес-партнеров ОАЭ-Азербайджан

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммед Ахмед аль-Губайси провел первую встречу бизнес-партнеров ОАЭ-Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, на встрече участвовали главы и представители различных компаний из Азербайджана и ОАЭ. Обсуждены вопросы взаимных инвестиций, экспорт и импорт товаров, налаживания авиасообщения и т.д.

Посол отметил усилия глав двух государств для развития политических и экономических отношений между странами.

Участники высоко оценили результаты 6-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, прошедшей в Дубае на прошлой неделе.

В конце встречи посол вручил "Сертификат партнерства" участникам мероприятия. Было принято решение проводить такие мероприятия на постоянной основе.