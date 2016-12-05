В Баку пройдет заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Ираном

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет очередное заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, заседание намечено на конец декабря.

"Мы ожидаем проведения комиссии 27 декабря, но дата еще не уточнена", - отметил собеседник агентства.

Отметим, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев, с иранской стороны - министр связи и информационных технологий Махмуд Ваези.