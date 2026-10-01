В Баку прошло второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ - ОБНОВЛЕНО

В Баку в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 1 октября состоялось второе заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в заседании приняли участие министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и руководители оборонно-промышленных учреждений государств-членов.

В.Мустафаев отметил, что проведение заседания в рамка ADEX 2026 имеет особое значение и дает возможность не только проводить обсуждения, но и одновременно увидеть на одной площадке реальные промышленные возможности стран, их технологии и потенциальных партнеров.

Министр обратил внимание на то, что отношения между тюркскими государствами сегодня развиваются на основе диалога на высоком уровне, взаимного доверия и общих интересов, а сотрудничество в сфере оборонной промышленности становится одним из все более практических и стратегических направлений этих отношений.

На заседании были проведены обсуждения по таким направлениям, как кадровый и инженерный потенциал, институциональное сотрудничество, совместное производство и промышленная кооперация, исследования, развитие и новые технологии, на которых выступили генеральный секретарь организации и руководители оборонно-промышленных учреждений государств-членов.

В завершение была принята Дорожная карта по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между государствами-членами ОТГ.

Отметим, что первое заседание руководителей оборонно-промышленных учреждений государств-членов ОТГ состоялось в прошлом году в Стамбуле (Турция) в рамках выставки IDEF 2025.

10:34

В Баку в рамках выставки ADEX-2026 проходит второе заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, помимо Азербайджана, на мероприятии представлены Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В ходе заседания будут обсуждены важность партнерства в оборонной промышленности и направления сотрудничества в военно-технической сфере.

Отметим, что первое заседание руководителей оборонно-промышленных структур стран-членов ОТГ состоялась в 2025 году в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле.