В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Черногории

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова со своим черногорским коллегой Срджаном Дармановичем. Как сообщает Report, главы МИД Азербайджана и Черногории провели встречу с формате тет-а-тет, обсудив перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также наиболее актуальные региональные вопросы.

Далее состоится встреча в расширенном формате.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович находится с официальным визитом в Азербайджане с 1 ноября.