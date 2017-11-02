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    В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Черногории

    Главы МИД обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы© mfa.gov.az

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова со своим черногорским коллегой Срджаном Дармановичем. Как сообщает Report, главы МИД Азербайджана и Черногории провели встречу с формате тет-а-тет, обсудив перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также наиболее актуальные региональные вопросы. 

    Далее состоится встреча в расширенном формате. 

    Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович находится с официальным визитом в Азербайджане с 1 ноября.

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