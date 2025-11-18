В Баку проходит первый Азербайджано-американский форум мозговых центров

В Баку стартовал первый Азербайджано-американский форум мозговых центров.

Как сообщает Report, в форуме на тему "Общие взгляды: азербайджано-американский диалог во имя стратегического партнерства" примут участие местные и американские мозговые центры, такие как Atlantic Council, New Lines Institute, Hudson Institute, Central Asia-Caucasus Institute и представители журнала The National Interest.

В рамках мероприятия пройдут сессии на темы "Оценка Вашингтонского саммита: влияние на отношения США и Азербайджана", "Азербайджано-армянский мирный процесс после Вашингтонского саммита" и "Энергетическая безопасность и связи".