В Баку проходит первый Азербайджано-американский форум мозговых центров
Внешняя политика
- 18 ноября, 2025
- 09:28
В Баку стартовал первый Азербайджано-американский форум мозговых центров.
Как сообщает Report, в форуме на тему "Общие взгляды: азербайджано-американский диалог во имя стратегического партнерства" примут участие местные и американские мозговые центры, такие как Atlantic Council, New Lines Institute, Hudson Institute, Central Asia-Caucasus Institute и представители журнала The National Interest.
В рамках мероприятия пройдут сессии на темы "Оценка Вашингтонского саммита: влияние на отношения США и Азербайджана", "Азербайджано-армянский мирный процесс после Вашингтонского саммита" и "Энергетическая безопасность и связи".
