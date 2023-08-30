В Баку проходит международная конференция, посвященная наследию евреев Кавказа

В Азербайджанском университете языков стартовала международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа".

В Азербайджанском университете языков стартовала международная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа".

Как передает Report, в мероприятии принимают участие более 60 ученых-исследователей из Азербайджана, Израиля, России, США, Франции и других стран.

"Тема данной конференции очень важна. Несмотря на страдания, которые испытывали евреи на протяжении веков, они смогли сохранить свою культуру. Причина заключается в том, что они не забывают свое прошлое. И строят свое настоящее и будущее на его основе",- сказал ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдуллаев на открытии конференции.

По его словам, в азербайджано-израильских отношениях открыта новая страница.

"Затрагивая тему еврейского наследия, мы также говорим об азербайджанской культуре, так как на территории Азербайджана проживают очень много евреев, наряду с другими народами и народностями",- добавил он.