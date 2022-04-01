О нас
Аудио новости

В Баку проходит международная конференция, посвященная минной проблеме

В Баку проходит международная конференция, посвященная минной проблеме В Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 09:27
В Баку проходит международная конференция, посвященная минной проблеме

В Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Как передает Report, на открытии мероприятия принимают участие представитель председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, глава представительства ЕС в Азербайджане Петр Михалко и другие.

Основные вопросы повестки дня конференции охватывают такие темы как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств. Эти темы, в частности, будут оценены через призму роли разминирования в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, также будет предоставлена информация о широкомасштабной работе, проделанной в области разминирования в нашей стране. Кроме того, участники конференции обсудят роль гуманитарного разминирования в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечении устойчивого мира, создание стабильных механизмов налаживания устойчивого диалога между всеми партнерами.

В целом на мероприятии принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии по таким темам, как комплексный подход к глобальным усилиям по разминированию, существующие призывы и возможности, применение передового опыта в Азербайджане, деятельность по разминированию и цели устойчивого развития. К мероприятию в видеоформате присоединится ряд представителей из различных стран мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоInt'l conference on mine problem gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mina problemləri ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

Другие новости из категории

Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан
Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан
1 апреля 2022 г. 10:49
Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25%
Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25%
1 апреля 2022 г. 10:22
Хикмет Гаджиев: Освобожденные земли - в числе самых загрязненных минами территорий
Хикмет Гаджиев: Освобожденные земли - в числе самых загрязненных минами территорий
1 апреля 2022 г. 10:01
Глава МИД Саудовской Аравии приглашен в Азербайджан
Глава МИД Саудовской Аравии приглашен в Азербайджан
31 марта 2022 г. 20:24
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
31 марта 2022 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ
31 марта 2022 г. 16:45
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
Председатель ОБСЕ: Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются
Председатель ОБСЕ: Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются
31 марта 2022 г. 14:24
Действующий председатель ОБСЕ призвал к миру на Южном Кавказе
Действующий председатель ОБСЕ призвал к миру на Южном Кавказе
31 марта 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi