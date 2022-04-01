В Баку проходит международная конференция, посвященная минной проблеме

В Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

В Баку начала работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Как передает Report, на открытии мероприятия принимают участие представитель председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, глава представительства ЕС в Азербайджане Петр Михалко и другие.

Основные вопросы повестки дня конференции охватывают такие темы как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств. Эти темы, в частности, будут оценены через призму роли разминирования в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, также будет предоставлена информация о широкомасштабной работе, проделанной в области разминирования в нашей стране. Кроме того, участники конференции обсудят роль гуманитарного разминирования в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечении устойчивого мира, создание стабильных механизмов налаживания устойчивого диалога между всеми партнерами.

В целом на мероприятии принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии по таким темам, как комплексный подход к глобальным усилиям по разминированию, существующие призывы и возможности, применение передового опыта в Азербайджане, деятельность по разминированию и цели устойчивого развития. К мероприятию в видеоформате присоединится ряд представителей из различных стран мира.