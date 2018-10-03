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    В Баку проходит конференция по проблеме сепаратизма в мире

    Хикмет Четин: Замороженные конфликты и сепаратистские движения ставят под угрозу развитие всего региона Южного Кавказа

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сепаратизм является угрозой независимости стран.

    Как  сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции "Сепаратизм как вызов международному порядку" заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

    "Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда национальные меньшинства путем обретения автономии движутся в направлении к сепаратизму, который в конечном счете приводит к насилию и волнениям. Сепаратизм с этой точки зрения является угрозой независимости стран"-, отметил он.

    По его словам, замороженные конфликты  и сепаратистские движения ставят под угрозу развитие всего региона Южного Кавказа: "Международное сообщество должно всерьез отнестись к этому вопросу".

    В свою очередь, профессор по международному праву Бохумского университета Ханс-Иоахим Хайнце считает, что широкое распространение и развитие сепаратистских настроений несет в себе глобальную проблему.

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