В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов ОТГ

В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, на конференции на тему "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" представители стран-участниц обсудят роль ОТГ в современной системе международных отношений, стратегические вызовы, с которыми она сталкивается, и новые возможности сотрудничества.

В рамках конференции ожидается проведение трех панельных дискуссий.