В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов ОТГ
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 09:20
В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, на конференции на тему "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" представители стран-участниц обсудят роль ОТГ в современной системе международных отношений, стратегические вызовы, с которыми она сталкивается, и новые возможности сотрудничества.
В рамках конференции ожидается проведение трех панельных дискуссий.
