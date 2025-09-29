Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов ОТГ

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 09:20
    В Баку проходит конференция мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, на конференции на тему "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" представители стран-участниц обсудят роль ОТГ в современной системе международных отношений, стратегические вызовы, с которыми она сталкивается, и новые возможности сотрудничества.

    В рамках конференции ожидается проведение трех панельных дискуссий.

