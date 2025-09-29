Bakıda TDT-yə üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı keçirilir
Xarici siyasət
- 29 sentyabr, 2025
- 09:14
Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, "Qlobal qeyri-müəyyənlik dövründə Türk Dövlətləri Təşkilatı regional aktor kimi" mövzusuna həsr olunmuş konfransda iştirakçı ölkələrin nümayəndələri çağdaş beynəlxalq münasibətlər sistemində Türk Dövlətləri Təşkilatının rolu, qarşılaşdığı strateji çağırışlar və üzv dövlətlər üçün ortaya çıxan yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edəcəklər.
Konfrans çərçivəsində üç panel müzakirənin olacağı gözlənilir.
