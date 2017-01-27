В Баку прибудет высокопоставленная делегация ЕС

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 30 января в Азербайджан прибудет высокопоставленная делегация Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

По его словам, в Баку прибудут генеральный директор департамента по политике соседства и политике расширения Европейской комиссии Кристиан Данельсон и управляющий директор европейской внешней службы по Восточной Европе и Центральной Азии Томас Майер-Хачинг.

Д.Шубель сказал, что они представят в Баку первый черновой проект "Партнерских приоритетов". Он отметил, что они составлены на основании обзора политики европейского соседства, опубликованного в ноябре 2015 года.

Д.Шубель сказал, что подобного рода документы составляются для стран, у которых нет соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, документ охватывает приоритеты сотрудничества ЕС с Азербайджаном на следующие три года и включает в себя ряд вопросов, включая нагорно-карабахский конфликт.