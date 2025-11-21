Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Баку предложено создать Ассоциацию вещателей D-8

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 10:50
    В Баку предложено создать Ассоциацию вещателей D-8

    Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам предложил создать Ассоциацию вещателей стран D-8.

    Как передает Report, с такой инициативой он выступил на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, новая ассоциация могла бы объединить телеканалы и радиостанции стран-участниц для обмена программами, новостями и продвижения культурного взаимодействия. Предполагается, что структура будет работать под эгидой Центра медиамастерства D-8, который планируется разместить в Баку.

    Имам также предложил развивать сотрудничество между школами и институтами журналистики государств-членов, организовав программы стажировок, обменов и повышения квалификации для журналистов.

    Кроме того, он призвал проводить медиафорум D-8 на ежегодной основе, чтобы создать постоянную площадку для укрепления связей между медиа стран-участниц и повысить заметность организации в международном информационном пространстве.

    Генсек подчеркнул, что институционализация форума станет важным шагом в развитии медиасферы и укреплении позиций организации на глобальном уровне. "Институционализация этого форума станет важным шагом в развитии медиасферы стран D-8 и укреплении позиций организации на глобальном уровне", - заключил Имам.

    Bakıda D-8 Yayımçılar Assosiasiyasının yaradılması təklif olunub

