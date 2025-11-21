İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 10:57
    Bakıda D-8 Yayımçılar Assosiasiyasının yaradılması təklif olunub

    D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsiaka Abdulqadir İmam D-8 ölkələrinin Yayımçılar Assosiasiyasının yaradılmasını təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu təşəbbüslə Bakıda keçirilən D-8 Media Forumunda çıxış edib.

    Baş katibin sözlərinə görə, yeni assosiasiya proqramlar, xəbərlərin mübadiləsi və mədəni əməkdaşlığın təşviqi məqsədilə üzv ölkələrin televiziya kanallarını və radiostansiyalarını birləşdirə bilər. Qurumun Bakıda yerləşməsinin planlaşdırıldığı D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin himayəsi altında fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulur.

    O, həmçinin üzv dövlətlərin jurnalistika məktəbləri və institutları arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini, jurnalistlər üçün təcrübə, mübadilə və ixtisasartırma proqramlarının təşkil edilməsini təklif edib.

    Bundan əlavə, o, üzv ölkələrin media qurumları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və təşkilatın beynəlxalq informasiya məkanında görünməsinin artırılması üçün daimi platforma yaratmaq məqsədilə D-8 media forumunun hər il keçirilməsinə çağırıb.

    Baş katib forumun institutlaşdırılmasının media sahəsinin inkişafında və təşkilatın qlobal səviyyədə mövqeyinin gücləndirilməsində mühüm addım olacağını vurğulayıb. "Bu forumun institutlaşdırılması D-8 ölkələrinin media sahəsinin inkişafında və təşkilatın beynəlxalq mövqeyinin gücləndirilməsində mühüm addım olacaq", - İmam əlavə edib.

