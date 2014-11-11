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    В Баку почтили память жертв авиакатастрофы под Донецком

    В посольстве Нидерландов в Азербайджане был приспущен государственный флаг

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Нидерландах и дипломатических представительствах этой страны за рубежом прошел День Поминовения жертв авиакатастрофы Boeing-777 "Малайзийских Авиалиний" под Донецком.

    Как сообщает Report cо ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, в связи с этим  10 ноября в дипмиссии этой страны в Баку был приспущен государственный флаг Нидерландов, сотрудники посольства почтили память погибших сограждан.

    Напомним, что авиалайнер "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" разбился 17 июля этого года, в результате погибли 192 гражданина Нидерландов. Эксперты предполагают, что лайнер разбился в результате попадания ракеты. Расследование авиакатастрофы продолжается.

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