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В Баку отметили день Независимости Кыргызстана

В Баку отметили день Независимости Кыргызстана Посольство Кыргызстана в Азербайджане провело церемонию поднятия национальных флагов двух стран в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики
Внешняя политика
31 августа 2021 г. 13:28
В Баку отметили день Независимости Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Азербайджане провело церемонию поднятия национальных флагов двух стран в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие делегация кыргызских СМИ, активисты диаспоры и представители азербайджанской общественности.

Посол Кайрат Осмоналиев рассказал гостям о состоянии и текущей динамике кыргызско-азербайджанских отношений и реализации достигнутых договоренностей по выведению двустороннего сотрудничества на уровень стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено планам по продвижению межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qırğız Respublikasının Müstəqillik Günü qeyd olunub

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