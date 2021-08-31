В Баку отметили день Независимости Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Азербайджане провело церемонию поднятия национальных флагов двух стран в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики

Посольство Кыргызстана в Азербайджане провело церемонию поднятия национальных флагов двух стран в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие делегация кыргызских СМИ, активисты диаспоры и представители азербайджанской общественности.

Посол Кайрат Осмоналиев рассказал гостям о состоянии и текущей динамике кыргызско-азербайджанских отношений и реализации достигнутых договоренностей по выведению двустороннего сотрудничества на уровень стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено планам по продвижению межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3).