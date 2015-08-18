В Баку отметили день независимости Индонезии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Баку в резиденции посла Индонезии в Азербайджане отметили 70-летие со дня провозглашения независимости Индонезии.

Как сообщает Report, на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто рассказал об истории обретения независимости и о пройденном страной пути.

Затем гостям были представлены образцы индонезийской кухни и народного искусства.

В конце посол и сотрудники посольства исполнили на индонезийских национальных музыкальных инструментах народные песни Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители индонезийской диаспоры, а также главы ряда дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане.