В Баку отмечают Национальный день Румынии

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 105-летия со дня Великого объединения Румынии.

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 105-летия со дня Великого объединения Румынии.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Румынии в Азербайджане, началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

На мероприятии присутствуют посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, в качестве почетного гостя министр энергетики Пярвиз Шахбазов, глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, депутаты.