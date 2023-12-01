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В Баку отмечают Национальный день Румынии

В Баку отмечают Национальный день Румынии В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 105-летия со дня Великого объединения Румынии.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 19:50
В Баку отмечают Национальный день Румынии

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 105-летия со дня Великого объединения Румынии.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Румынии в Азербайджане, началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

На мероприятии присутствуют посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, в качестве почетного гостя министр энергетики Пярвиз Шахбазов, глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, депутаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Rumıniyanın Milli Günü qeyd olunur

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