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    В Баку обсудят молодежную политику стран СНГ

    Мероприятие пройдет 23-24 ноября

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Представители молодежи из Содружества Независимых Государств примут участие в международной конференции.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту КР.

    Мероприятие на тему "Роль неформального образования в развитии молодежи" пройдет 23-24 ноября в Баку.

    Лица, специализирующиеся на молодежной политике и образовании, соберутся с целью обсуждения теоретических и практических знаний в сфере использования методов и подходов неформального образования при работе с молодежью. Из каждой страны приглашаются три человека в возрасте 18-29 лет.

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