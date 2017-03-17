В Баку началось заседание высокопоставленных должностных лиц стран - участниц "Сердце Азии - Стамбульский процесс" - ДОПОЛНЕНО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Баку началось заседание высокопоставленных официальных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

Как сообщает Report, Азербайджан принимает это мероприятие в качестве сопредседателя процесса в этом году.

"Экономическая составляющая также является важным элементом стабильности Афганистана. Для этого необходимо развивать региональное сотрудничество", - заявил на заседании заместитель министра иностранных дел Афганистана Хикмат Халил Карзаи.

Он добавил, что в рамках сотрудничества Афганистана со странами Центральной Азии и региона необходимо добиться развития различных инфраструктурных, энергетических и транзитных проектов, в частности прокладки железной дороги Афганистан-Таджикистан-Туркменистан, реализации транспортного проекта Lapis Lazulis, который также пройдет через Азербайджан, и подписания соглашения, которое ожидается в ближайшем будущем. По словам афганского заместителя министра, для полноценного развития региона необходимо активное инвестирование, и в данном контексте активизировались прямые контакты бизнесменов различных стран с афганскими.

На заседании предусматривается предоставление отчетов, связанных с проведенными работами, и обсуждение дальнейших направлений деятельности.

В рамках процесса проводятся периодические политические обсуждения касательно обеспечения мира и стабильности в регионе и действуют различные механизмы, обеспечивающие практическое сотрудничество.

В качестве сопредседателя в течение года Азербайджан примет у себя мероприятия основных органов процесса - конференцию министров иностранных дел и заседания высокопоставленных официальных лиц.