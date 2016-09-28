В Баку началось заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку началось 41-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, заведующий отделом Государственно-правового управления по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров, поприветствовав участников мероприятия от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметил значение заседания в деле укрепления отношений сотрудничества в области безопасности.

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев выразил уверенность в том, что обсуждения в данном формате угроз против всеобщей безопасности, в том числе вопросов, представляющих актуальность в предотвращении терроризма, экстремизма и других видов организованной преступности, внесут конкретный вклад в обеспечение региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что растущая в мире террористическая активность, сращивание религиозно-радикальных и экстремистских группировок с транснациональной организованной преступностью требует более тесного взаимодействия и выработки новых и эффективных способов реагирования на эти вызовы и угрозы.

В рамках мероприятия М.Гулиев провел двусторонние встречи с главами российской, белорусской, таджикской, немецкой и других делегаций.