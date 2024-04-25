В Баку началось 10-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии

Совместное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии стартовало в Баку.

Совместное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии стартовало сегодня в Баку.

Как передает Report, до этого прошла встреча один на один сопредседателей комиссии министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

На встрече обсудят все аспекты торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, их дальнейшего развития и перспективы.

После заседания пройдет бизнес форум Азербайджан-Венгрия.