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В Баку началось 10-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии

В Баку началось 10-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии Совместное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии стартовало в Баку.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 10:46
В Баку началось 10-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии

Совместное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии стартовало сегодня в Баку.

Как передает Report, до этого прошла встреча один на один сопредседателей комиссии министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

На встрече обсудят все аспекты торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, их дальнейшего развития и перспективы.

После заседания пройдет бизнес форум Азербайджан-Венгрия.

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Версия на английском языке Фото10th session of Azerbaijan-Hungary intergovernmental commission kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Macarıstan Hökumətlərarası Komissiyasının 10-cu iclası başlayıb

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