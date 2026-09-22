В Баку начал работу IV Бакинский форум безопасности
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 14:06
В Баку начал работу IV Бакинский форум безопасности на тему "Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом".
Об этом Report сообщили в СГБ.
Форум проходит по инициативе Службы государственной безопасности (СГБ) с участием руководителей и высокопоставленных представителей международных организаций и спецслужб более 100 стран.
После официального открытия форума было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к его участникам.
Выступивший на мероприятии начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что рад вновь приветствовать в Баку участников форума, инициированного главой государства. По его словам, география мероприятия с каждым годом расширяется.
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