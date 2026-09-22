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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку начал работу IV Бакинский форум безопасности

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 14:06
    В Баку начал работу IV Бакинский форум безопасности

    В Баку начал работу IV Бакинский форум безопасности на тему "Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом".

    Об этом Report сообщили в СГБ.

    Форум проходит по инициативе Службы государственной безопасности (СГБ) с участием руководителей и высокопоставленных представителей международных организаций и спецслужб более 100 стран.

    После официального открытия форума было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к его участникам.

    Выступивший на мероприятии начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что рад вновь приветствовать в Баку участников форума, инициированного главой государства. По его словам, география мероприятия с каждым годом расширяется.

    Ильхам Алиев Али Нагиев
    Bakıda qlobal təhlükəsizlik və terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq forum keçirilir
    4th Baku Security Forum underway in Baku

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