В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 10:30
Саудовская Аравия избрана председателем Генассамблеи Трудового центра Организации исламского сотрудничества (ОИС) на следующий год.
Как передает Report, решение принято на подготовительном заседании ко 2-й сессии Генассамлеи в Баку.
Заместителем председателя же на предстоящий период избран Чад.
