Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 10:30
    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Саудовская Аравия избрана председателем Генассамблеи Трудового центра Организации исламского сотрудничества (ОИС) на следующий год.

    Как передает Report, решение принято на подготовительном заседании ко 2-й сессии Генассамлеи в Баку.

    Заместителем председателя же на предстоящий период избран Чад.

    ОИС трудовой центр Баку Саудовская Аравия
    İƏT Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının 2-ci Sessiyasının sədr və sədr müavinləri seçilib
    Saudi Arabia elected chair of OIC Labor Center session in Baku

    Последние новости

    10:49

    Еще два азербайджанских вуза войдут в рейтинг Times Higher Education 2026

    Другие
    10:48

    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    Происшествия
    10:44

    Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана

    Финансы
    10:41

    МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

    Происшествия
    10:40

    Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещен

    Наука и образование
    10:30

    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Внешняя политика
    10:28

    Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

    Наука и образование
    10:26
    Фото
    Видео

    Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    10:22

    В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

    Бизнес
    Лента новостей