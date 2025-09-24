İƏT Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının 2-ci Sessiyasının sədr və sədr müavinləri seçilib
Xarici siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 10:06
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının Bakıda keçirilən 2-ci Sessiyasına Hazırlıq İclasında sessiyanın sədr və sədr müavini ölkələr seçilib.
"Report" xəbər verir ki, sessiyanın növbəti il üçün sədri Səudiyyə Ərəbistanı, ÇAD Respublikası isə sədr müavini olub.
Sədr və sədr müavini ölkələri Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini, İƏT Əmək Mərkəzinin 1-ci Baş Assambleyasının sədri Rəşad Mustafayev təqdim edib.
Onun sözlərinə görə, sədrlik birillik müddətə seçilib.
