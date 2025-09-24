İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    İƏT Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının 2-ci Sessiyasının sədr və sədr müavinləri seçilib

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:06
    İƏT Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının 2-ci Sessiyasının sədr və sədr müavinləri seçilib

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının Bakıda keçirilən 2-ci Sessiyasına Hazırlıq İclasında sessiyanın sədr və sədr müavini ölkələr seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, sessiyanın növbəti il üçün sədri Səudiyyə Ərəbistanı, ÇAD Respublikası isə sədr müavini olub.

    Sədr və sədr müavini ölkələri Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini, İƏT Əmək Mərkəzinin 1-ci Baş Assambleyasının sədri Rəşad Mustafayev təqdim edib.

    Onun sözlərinə görə, sədrlik birillik müddətə seçilib.

    İƏT İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС
    Saudi Arabia elected chair of OIC Labor Center session in Baku

    Son xəbərlər

    10:40

    İran ABŞ-ni ittiham edib

    Digər ölkələr
    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti