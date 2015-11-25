В Баку будет подписан договор об участии Азербайджана в ЭКСПО-2017

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана, комиссар Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" Рапиль Жошыбаев посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, Р.Жошыбаев прибудет в Баку 4 декабря.

В рамках визита состоится встреча с министром энергетики Азербайджана, комиссаром национальной секции Азербайджана на "ЭКСПО-2017" Натигом Алиевым. В ходе встречи будет подписан Договор участия Азербайджана в Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017".