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    В Баку будет подписан договор об участии Азербайджана в ЭКСПО-2017

    В связи с этим первый заместитель министра иностранных дел Казахстана посетит Азербайджан

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана, комиссар Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" Рапиль Жошыбаев посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, Р.Жошыбаев прибудет в Баку 4 декабря.

    В рамках визита состоится встреча с министром энергетики Азербайджана, комиссаром национальной секции Азербайджана на "ЭКСПО-2017" Натигом Алиевым. В ходе встречи будет подписан Договор участия Азербайджана в Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017".

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