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В Азербайджане выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19 За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, 329 человек выздоровели.
Внешняя политика
5 февраля 2021 г. 17:48
В Азербайджане выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, 329 человек выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 907 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 224 760 человек выздоровели, 3 153 человека скончались. В настоящее время насчитывается 2 994 активных пациента с коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 133 теста, всего - 2 439 718 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 138 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 138 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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