В Азербайджане выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, 329 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, 329 человек выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 907 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 224 760 человек выздоровели, 3 153 человека скончались. В настоящее время насчитывается 2 994 активных пациента с коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 133 теста, всего - 2 439 718 тестов.