В Азербайджане выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусом, 263 человека выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусом, 263 человека выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 769 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 224 431 человек выздоровел, 3 148 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 190 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 640 тестов, всего - 2 433 585 тестов.