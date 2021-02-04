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В Азербайджане выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 152 новых случая заражения COVID-19 За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусом, 263 человека выздоровели.
Здоровье
4 февраля 2021 г. 17:50
В Азербайджане выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусом, 263 человека выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 769 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 224 431 человек выздоровел, 3 148 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 190 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 640 тестов, всего - 2 433 585 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 152 new Covid cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 152 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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