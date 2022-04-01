В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Китаем

В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Китаем.
Как сообщает Report, присутствующим на нем дипломатам была представлена фотовыставка, отражающая важные вехи сотрудничества двух стран.
В открытии выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Китая в Азербайджане Го Минь, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены 2 апреля 1992 года.