О нас
Аудио новости

В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Китаем

В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Китаем В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Китаем.
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 16:15
В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Китаем

В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Китаем.

Как сообщает Report, присутствующим на нем дипломатам была представлена фотовыставка, отражающая важные вехи сотрудничества двух стран.

В открытии выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Китая в Азербайджане Го Минь, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены 2 апреля 1992 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоForeign Ministry hosting event on anniversary of Azerbaijan-China relations
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Azərbaycan-Çin münasibətlərinin ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilir

Экслюзивные новости

ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi