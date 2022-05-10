В Азербайджане мигрантам из Украины предоставят льготы

Число задержанных нелегальных мигрантов очень мало.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Вусал Гусейнов.
По его словам, число мигрантов в стране составляет 142 тыс., а число нелегальных мигрантов колеблется между 3-4 тысячами: "ГМС размещает в центрах содержания очень ограниченное число людей и прибегаем мы к этому в крайних случаях. В настоящее время число людей, находящихся в центрах содержания ГМС, составляет менее 10 человек".
В.Гусейнов отметил, что в настоящее время в стране проживают более 8200 человек из Украины: "Я ничего не могу сказать о числе нелегальных мигрантов из Украины, но их мало. Эти лица в настоящее время не считаются нелегальными мигрантами. Поскольку они не могут вернуться в свою страну в связи со сложившейся ситуацией, в отношении к ним следует применить другой подход".
По словам главы ГМС, мигрантам из Украины будут предоставлены льготы: "Принимаются соответствующие меры для того, чтобы граждане Украины пребывали в Азербайджане легально. В связи с этим предусматриваются льготы".