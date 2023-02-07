В Азербайджане будут сформированы первые женские команды по разминированию

В Азербайджане будут сформированы первые женские команды для проведения операций по разминированию.

В Азербайджане будут сформированы первые женские команды для проведения операций по разминированию.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос заявил в Шуше на конференции по разминированию.

"Традиционно разминирование является преимущественной мужской профессией. Этот проект предлагает значительные возможности для продвижения равенства и инклюзивности и поддержки прогрессивного характера сектора разминирования в стране. Проект также направлен на то, чтобы наметить планы карьерного роста и возможности для женщин в будущем. Роль женщин в продвижении операций по разминированию - это существенный вклад в достижение большинства Целей устойчивого развития", - сказал он.