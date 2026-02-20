Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджан возвращены депортированные из Германии 9 граждан

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 10:37
    В Азербайджан возвращены депортированные из Германии 9 граждан

    Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана сообщила о приеме в рамках соглашения о реадмиссии 9 граждан страны, депортированных из Германии.

    Как сообщили Report в Госслужбе, действующая при ГМС рабочая группа по реинтеграции окажет им помощь в адаптации.

    В состав этой группы входят представители профильных госорганов. Данная структура занимается оперативным решением проблем и трудностей, с которыми сталкиваются возвращенные на родину граждане страны. Основная задача рабочей группы - организация эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции этих лиц в общество.

