В Азербайджан возвращены депортированные из Германии 9 граждан
Внешняя политика
- 20 февраля, 2026
- 10:37
Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана сообщила о приеме в рамках соглашения о реадмиссии 9 граждан страны, депортированных из Германии.
Как сообщили Report в Госслужбе, действующая при ГМС рабочая группа по реинтеграции окажет им помощь в адаптации.
В состав этой группы входят представители профильных госорганов. Данная структура занимается оперативным решением проблем и трудностей, с которыми сталкиваются возвращенные на родину граждане страны. Основная задача рабочей группы - организация эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции этих лиц в общество.
