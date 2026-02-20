Azərbaycanın 9 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib
Xarici siyasət
- 20 fevral, 2026
- 10:12
Azərbaycan vətəndaşı olan 9 nəfər Almaniyadan geri qəbul edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, DMX tərəfindən fəaliyyəti əlaqələndirilən aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət Reinteqrasiya üzrə İşçi Qrupu readmissiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdikləri çətinlik və problemlərin operativ həlli, onların cəmiyyətə səmərəli, dayanıqlı sosial-iqtisadi reinteqrasiyası işinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir.
