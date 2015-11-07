​В Астраханской газете вышла статья, посвященная Лейле Алиевой

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вчера, 6 ноября, в астраханской газете «Волга» вышла статья Елизаветы Богдюк под названием «Достойная дочь своего народа. Лейла Алиева».

По сообщениям Report, в статье рассказывается о деятельности вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главы представительства Фонда в Российской Федерации Лейлы Алиевой.

«Безусловно, любого жителя Астрахани радуют проекты и мероприятия, проводимые этой молодой девушкой, направленные на развитие и благоустройство нашего региона. Повседневно мы сталкиваемся с результатами ее деятельности и получаем удовольствие от них: отдыхаем ли мы в парке Гейдара Алиева или князя Святого Владимира, любуемся ли или пользуемся мостом Дружбы с каскадным фонтаном на набережной, мы воочию видим плоды ее труда. Можно долго перечислять проекты, осуществленные по инициативе Лейлы, - ту же реконструкцию школы № 11 имени Гейдара Алиева, строительство детского сада «Дружба», проведение различных мероприятий и многое другое», - говорится в статье.

В материале также подчеркивается, что автор статьи с большой радостью от своих друзей из Азербайджанской Молодежной Организации России в Астрахани узнала, что Лейла Алиева указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом была удостоена медалью Пушкина.

«Ее целеустремленная активность, направленная на укрепление дружбы и сотрудничества между странами и народами, широко известна в различных центрах мира. А если брать Россию - то от Москвы и Санкт-Петербурга до Ульяновска, Волгограда и Екатеринбурга.

В различных уголках России по инициативе и при поддержке Лейлы Алиевой реконструированы школы и другие учреждения, построены новые парки, проведены масштабные благотворительные акции для детей-инвалидов и многое другое. Но, на мой взгляд, жемчужиной всех российских проектов являются ее работы именно в Астрахани», - говорится в статье.