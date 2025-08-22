В Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества

В Астрахани состоялось 23-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия

В Астрахани состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и России.

Как сообщили Report в Кабмине, делегацию Азербайджана возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Перед началом заседания прошла встреча в узком формате между сопредседателями межправкомиссии – Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.

Затем состоялось пленарное заседание межправительственной комиссии с участием руководителей и полномочных представителей уполномоченных государственных структур обеих стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям, рассмотрели совместные проекты в сферах инвестиций, промышленности, транспорта, транзита и пр.

По итогам заседания вице-премьеры двух стран подписали протокол 23-го заседания межправительственной комиссии.

После официальной части Шахин Мустафаев встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью.