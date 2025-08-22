О нас

В Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества

В Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества В Астрахани состоялось 23-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 20:30
В Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества

В Астрахани состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и России.

Как сообщили Report в Кабмине, делегацию Азербайджана возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Перед началом заседания прошла встреча в узком формате между сопредседателями межправкомиссии – Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.

Затем состоялось пленарное заседание межправительственной комиссии с участием руководителей и полномочных представителей уполномоченных государственных структур обеих стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям, рассмотрели совместные проекты в сферах инвестиций, промышленности, транспорта, транзита и пр.

По итогам заседания вице-премьеры двух стран подписали протокол 23-го заседания межправительственной комиссии.

После официальной части Шахин Мустафаев встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProspects of Azerbaijan–Russia economic cooperation discussed in Astrakhan
Версия на азербайджанском языке ФотоHəştərxanda Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi