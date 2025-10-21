Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Астане состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 13:11
    В Астане состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Азербайджан Казахстан Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев
    Фото
    Фото
