В Астане прошло заседание СВМДА под председательством Азербайджана

В Астане под председательством Азербайджана состоялось очередное заседание Комитета высокопоставленных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

На заседании была рассмотрена активная деятельность Азербайджана в рамках его председательства под девизом "Более сильный СВМДА: цифровизация, связи и устойчивое развитие в Азии", а также обсуждены основные направления сотрудничества между государствами-членами.

Председательствующая сторона проинформировала о процессе трансформации СВМДА в международную организацию, включая переговоры по проекту соответствующего устава.

Была проведена ежегодная оценка выполнения мер доверия в военно-политическом измерении, рассмотрена роль СВМДА как многосторонней платформы военной безопасности.

Участники обсудили проект Плана действий по Форуму аналитических центров СВМДА, рассмотрели концептуальные документы по реализации мер доверия, а также приняли концепцию "Развитие малого и среднего бизнеса".