В Астане прошло заседание СВМДА под председательством Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 16:27
    В Астане под председательством Азербайджана состоялось очередное заседание Комитета высокопоставленных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    На заседании была рассмотрена активная деятельность Азербайджана в рамках его председательства под девизом "Более сильный СВМДА: цифровизация, связи и устойчивое развитие в Азии", а также обсуждены основные направления сотрудничества между государствами-членами.

    Председательствующая сторона проинформировала о процессе трансформации СВМДА в международную организацию, включая переговоры по проекту соответствующего устава.

    Была проведена ежегодная оценка выполнения мер доверия в военно-политическом измерении, рассмотрена роль СВМДА как многосторонней платформы военной безопасности.

    Участники обсудили проект Плана действий по Форуму аналитических центров СВМДА, рассмотрели концептуальные документы по реализации мер доверия, а также приняли концепцию "Развитие малого и среднего бизнеса".

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Председательство Азербайджана Многосторонняя платформа Форум аналитических центров СВМДА Малый и средний бизнес
    Azərbaycanın sədrliyi ilə AQEM Yüksək Səviyyəli Şəxslər Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
    Azerbaijan chairs another meeting of CICA Senior Officials Committee

