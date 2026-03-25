В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия российской пшеницы.

По полученной Report информации, груз будет отправлен 5 вагонами со станции Баладжары в пригороде Баку.

Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 19 марта, тогда было отправлено 488 тонн груза.