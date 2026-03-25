В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу
- 25 марта, 2026
- 09:51
Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия российской пшеницы.
По полученной Report информации, груз будет отправлен 5 вагонами со станции Баладжары в пригороде Баку.
Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.
Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 19 марта, тогда было отправлено 488 тонн груза.
