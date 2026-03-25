    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    • 25 марта, 2026
    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия российской пшеницы.

    По полученной Report информации, груз будет отправлен 5 вагонами со станции Баладжары в пригороде Баку.

    Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

    Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 19 марта, тогда было отправлено 488 тонн груза.

    Российская пшеница Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Станция Бёюк-Кясик
    Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcək
    Russian wheat to be sent to Armenia via Azerbaijan
    Ты - Король

