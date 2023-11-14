О нас

В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше

В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше В Анкаре в рамках мероприятия “Дни культуры Шуши” состоялась презентация книги “Дорогой город Шуша” (Əziz Şəhər Şuşa).
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 15:25
В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше

В Анкаре в рамках мероприятия “Дни культуры города Шуша” состоялась презентация книги о Шуше Əziz Şəhər Şuşa.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана в Турции в библиотеке Администрации президента Турции.

На мероприятии выступили посол Турции в Азербайджане Рашад Мамедов, редактор журнала Irs Муса Марджанлы, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Султан Раев, главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

В рамках мероприятия также была организована выставка, посвященная Шуше.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Əziz Şəhər Şuşa” kitabının təqdimatı olub

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
13 ноября 2023 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi