В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше

В Анкаре в рамках мероприятия “Дни культуры Шуши” состоялась презентация книги “Дорогой город Шуша” (Əziz Şəhər Şuşa).

В Анкаре в рамках мероприятия “Дни культуры города Шуша” состоялась презентация книги о Шуше Əziz Şəhər Şuşa.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана в Турции в библиотеке Администрации президента Турции.

На мероприятии выступили посол Турции в Азербайджане Рашад Мамедов, редактор журнала Irs Муса Марджанлы, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Султан Раев, главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

В рамках мероприятия также была организована выставка, посвященная Шуше.