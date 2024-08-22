В ANAMA состоялась встреча с делегацией Финляндии

Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов встретился с делегацией Финляндии во главе с бывшим министром обороны Ян-Эриком Энестамом.

Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов встретился с делегацией Финляндии во главе с бывшим министром обороны Ян-Эриком Энестамом.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались масштабы минной проблемы в Азербайджане, а также деятельность по гуманитарному разминированию.

Ян-Эрик Энестам отметил, что достижения Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают высокой оценки.

Встреча была организована "Обществом дружбы Финляндия-Азербайджан" по запросу Госкомитета по работе с диаспорой.