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В ANAMA состоялась встреча с делегацией Финляндии

В ANAMA состоялась встреча с делегацией Финляндии Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов встретился с делегацией Финляндии во главе с бывшим министром обороны Ян-Эриком Энестамом.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 17:22
В ANAMA состоялась встреча с делегацией Финляндии

Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов встретился с делегацией Финляндии во главе с бывшим министром обороны Ян-Эриком Энестамом.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались масштабы минной проблемы в Азербайджане, а также деятельность по гуманитарному разминированию.

Ян-Эрик Энестам отметил, что достижения Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают высокой оценки.

Встреча была организована "Обществом дружбы Финляндия-Азербайджан" по запросу Госкомитета по работе с диаспорой.

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Версия на английском языке ФотоANAMA official meets with Finnish delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоFinlandiya nümayəndə heyəti ilə ANAMA-da görüş keçirilib

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