В ANAMA состоялась встреча с делегацией Финляндии

Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов встретился с делегацией Финляндии во главе с бывшим министром обороны Ян-Эриком Энестамом.
Как сообщает Report, на встрече обсуждались масштабы минной проблемы в Азербайджане, а также деятельность по гуманитарному разминированию.
Ян-Эрик Энестам отметил, что достижения Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают высокой оценки.
Встреча была организована "Обществом дружбы Финляндия-Азербайджан" по запросу Госкомитета по работе с диаспорой.