Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан

В парламенте Грузии группа дружбы с Азербайджаном пополнилась еще 38 депутатами.

В парламенте Грузии группа дружбы с Азербайджаном пополнилась еще 38 депутатами.

Как передает грузинское бюро Report, на пленарном заседании законодательного органа соответствующее решение поддержали 94 депутата.

По решению, число представленных в группе членов парламента выросло до 77.

Группой, в которой представлены председатели комитетов по внешним связям и региональной политике Николоз Самхарадзе и Созар Субари, а также депутаты азербайджанского происхождения Заур Даргаллы, Савалан Миразев и Абдулла Исмайлов, руководит Арчил Талаквадзе.