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Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан

Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан В парламенте Грузии группа дружбы с Азербайджаном пополнилась еще 38 депутатами.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 13:45
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
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В парламенте Грузии группа дружбы с Азербайджаном пополнилась еще 38 депутатами.

Как передает грузинское бюро Report, на пленарном заседании законодательного органа соответствующее решение поддержали 94 депутата.

По решению, число представленных в группе членов парламента выросло до 77.

Группой, в которой представлены председатели комитетов по внешним связям и региональной политике Николоз Самхарадзе и Созар Субари, а также депутаты азербайджанского происхождения Заур Даргаллы, Савалан Миразев и Абдулла Исмайлов, руководит Арчил Талаквадзе.

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Версия на английском языке New members join Georgian-Azerbaijani interparliamentary friendship group
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvlərinin sayı artırılıb

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