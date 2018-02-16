Утвержден бюджет ОБСЕ на этот год

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Постоянный совет ОБСЕ в Вене утвердил бюджет организации на 2018 год.

Как сообщает Report, бюджет ОБСЕ на период с 1 января по 31 декабря 2018 года составляет 137 801 200 евро. Напомним, бюджет организации за прошлый год составил 138 982 600 евро.

Бюджет за этот год был принят после 4,5 месяцев переговоров, более 25 формальных и более 150 неформальных встреч.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов ОБСЕ, в состав которого входят представители всех 57 государств-участников организации. Решения принимаются на основе консенсуса.

ОБСЕ финансируется за счет взносов 57 стран-членов организации.