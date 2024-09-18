Посол: Усилия Азербайджана по "озеленению" экономики делают его привлекательным для японских инвесторов

Посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ в интервью Report рассказал о реализуемой правительством Японии в Азербайджане грантовой программе помощи "Корни травы и безопасность человека", инвестициях в освобожденные территории, энергетических проектах, ре

Посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ в интервью Report рассказал о реализуемой японским правительством в Азербайджане грантовой программе "Корни травы и безопасность человека", инвестициях в освобожденные территории, а также участии его страны в COP29.

- Известно, что правительство Японии реализует в Азербайджане грантовую программу "Корни травы и безопасность человека". Какие проекты были реализованы в Азербайджане в рамках этой программы, сколько регионов они охватили и какова их общая финансовая стоимость? Какие работы планируется провести в рамках этой программы в текущем году или в последующие годы?

- С 2000 года правительство Японии реализовало 286 проектов в 58 районах Азербайджана в рамках данной программы. Среди них строительство и ремонт детских садов, медицинских центров, инфраструктуры водоснабжения, ирригации и т.д. Общая стоимость всех этих проектов составляет около 24 млн долларов США.

Программа грантовой помощи – это проект, призванный улучшить условия жизни людей в регионах. Программа обеспечивает финансирование небольших проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение и общественная гигиена, которые принесут прямую пользу людям. Некоммерческие организации, местные органы власти, образовательные учреждения, медицинские учреждения и т. д., могут подать заявку на получение грантовой помощи.

- В какие сферы в частности направлены инвестиции японских компаний в Азербайджане? И в какие отрасли вы считаете возможным привлечь инвестиции?

- Основная часть инвестиций направлена на нефтегазовую и энергетическую сферы. На мой взгляд, многолетнее участие компаний INPEX, ITOCHU в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Баку-Тбилиси-Джейхан" являются свидетельством хороших двусторонних экономических связей между нашими странами. Кроме того, усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции также привлекательны для японских компаний. Есть надежда на развитие сотрудничества в сфере туризма.

4 августа 2023 года Азербайджан и Япония приняли достигли соглашения "Об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов". В настоящее время между обеими странами ведутся переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения. Такие усилия улучшают инвестиционный климат между нашими странами. Я надеюсь, что это приведет к увеличению инвестиций.

- Освобожденный от оккупации город Агдам сравнивают с Хиросимой. Сегодня Хиросима стала "городом мира", следы атомной бомбардировки полностью стерты. В Агдаме также ведется работа по устранению следов оккупации и вандализма. Окажет ли Япония поддержку Азербайджану в этих усилиях?

- 79 лет назад город Хиросима был разрушен атомной бомбой, погибло большое количество людей. Однако сегодня современная Хиросима считается символом мира и надежды. Желаю, чтобы Агдам также был восстановлен как символ мира. Японская сторона готова оказать Азербайджану всевозможную поддержку.

- В целом, к каким проектам, связанным с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана, привлечены японские компании? Как вы считаете, какие возможности сотрудничества существуют для Японии на этих территориях?

- Правительство Азербайджана реализует важные проекты по восстановлению всей инфраструктуры в Карабахском регионе, также создаются условия для возвращения жителей. Японская компания TEPSCO в 2021 году подготовила концепцию и Генеральный план по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана. Данный план учитывает переход региона на возобновляемые источники энергии и восстановление населенных пунктов в концепции "умный город".

Япония поддерживает объявление освобожденных территорий "зоной зеленой энергии" и нацеленность правительства на переход на "нулевые отходы". Мы намерены сотрудничать путем обмена различной информацией между Японией и Азербайджаном, которые являются единомышленниками в борьбе с изменением климата.

- Вы встречались с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. С какими еще представителями Азербайджана вы встречались в рамках подготовки к COP29? Будут ли инновации в области "зеленой" и возобновляемой энергетики в рамках сотрудничества Японии с Азербайджаном?

- Японская сторона намерена продолжить различные мероприятия по созданию "декарбонизированного общества", как можно скорее, начиная со второй половины этого столетия. В сентябре 2022 года правительства Японии и Азербайджана договорились о создании совместного кредитного механизма (JCM) в качестве конкретной инициативы, демонстрирующей сотрудничество в экологической сфере между двумя странами, был подписан меморандум о сотрудничестве. После этого есть надежда, что совместный кредитный механизм приведет не только к расширению мер, направленных на сокращение выбросов газа в Азербайджане, но и к дальнейшему расширению экономического сотрудничества между двумя странами, таким как реализация японскими компаниями проектов в "зеленой" сфере, инвестиции.

- Ожидаются ли в ближайшем будущем взаимные визиты официальных лиц? Кроме того, кто из официальных лиц Японии будет участвовать в COP29 в Баку?

- Желаю успехов правительству Азербайджана в проведении мероприятия COP29 и выражаю глубокое уважение. В настоящее время эти вопросы находятся на стадии обсуждений. В COP29 планируется участие уполномоченных министров и других официальных лиц Японии.

Надеюсь, что COP29 послужит поводом для дальнейшего углубления двусторонних связей между Японией и Азербайджаном.