Усилена охрана генконсульства Азербайджана в Екатеринбурге

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ После убийства выходцем из Армении азербайджанца власти Екатеринбурга и генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге предпринимают меры по обеспечению безопасности дипмиссии. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, генконсульство Азербайджана попросило усилить полицейскую охрану своей территории и потребовало освободить от автомобилей прилегающую к зданию парковку.

Мэрия Екатеринбурга также запретила разрешенное ранее "Мирное шествие", посвященное 100-летию так называемого "геноцида армян" 24 апреля.

Напомним, 19 апреля близ одного из кафе Екатеринбурга был убит 27-летний азербайджанец Эмиль Гусейнов. Подозреваемый в этом преступлении уроженец Армении, житель Екатеринбурга 23-летний спортсмен по смешанным единоборствам Тигран Чичакян задержан.