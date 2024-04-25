Посол РФ в Азербайджане обсудил межрегиональное сотрудничество с вице-премьером Башкортостана

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов обсудил перспективы расширения межрегионального сотрудничества с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым.
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"25 апреля посол России в Азербайджане М.Евдокимов принял в Баку заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства И.Фазрахманова, возглавляющего делегацию субъекта Российской Федерации", - отметили в диппредставительстве.
Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы расширения межрегионального сотрудничества как важной составляющей российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.