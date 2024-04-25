Посол РФ в Азербайджане обсудил межрегиональное сотрудничество с вице-премьером Башкортостана

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов обсудил перспективы расширения межрегионального сотрудничества с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов обсудил перспективы расширения межрегионального сотрудничества с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым.

Как передает Report, информацию об этом распространило посольство РФ в Азербайджане.

"25 апреля посол России в Азербайджане М.Евдокимов принял в Баку заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства И.Фазрахманова, возглавляющего делегацию субъекта Российской Федерации", - отметили в диппредставительстве.

Отмечается, что на встрече были обсуждены перспективы расширения межрегионального сотрудничества как важной составляющей российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.