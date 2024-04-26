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Община осудила резолюцию Европарламента, призывающую к санкциям против Азербайджана

Община осудила резолюцию Европарламента, призывающую к санкциям против Азербайджана Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила резолюцию Европарламента, призывающую Евросоюз ввести санкции против Азербайджана.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 09:53
Община осудила резолюцию Европарламента, призывающую к санкциям против Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила резолюцию Европарламента, призывающую Евросоюз ввести санкции против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

ОЗА назвала принятую 25 апреля резолюцию Европарламента предвзятой и дискредитирующей, а европейских парламентариев - лицемерными:

"Интересно, почему когда в минувшие 30 лет Армения вторглась на территории Азербайджана, подвергла сотни тысяч азербайджанцев этнической чистке и убила около 30 тысяч азербайджанцев, Европарламент не вспомнил об их правах? Почему Европарламент совершенно не беспокоится по поводу того, что Армения не позволяет 300 тысячам изгнанных с родных земель азербайджанцев вернуться в свои дома и игнорирует призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу?

Все это доказывает, что настоящей причиной недавних шагов Европарламента являются не права человека, а неспособность переварить восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности".

Община подчеркивает, что если бы Европейский парламент хотел защитить права человека посредством санкций, то ему следовало бы попытаться ввести санкции против Армении, нарушившей фундаментальные права более миллиона азербайджанцев.

ОЗА требует от Европарламента отказаться от дискриминационной политики, обостряющих ситуацию в регионе шагов и попыток злоупотребления высшей ценностью, такой как права человека, а также уважать право изгнанных из Армении азербайджанцев на возвращение.

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Версия на азербайджанском языке İcma Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran qətnaməsini pisləyib

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