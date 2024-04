Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые осуществляет рейс в Берлин из международного аэропорта Физули.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети "Х".

"Незабываемый и исторический рейс: из Физули в Берлин! Чудеса случаются, когда ты веришь!" – говорится в публикации.