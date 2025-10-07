Управление коммуникаций Турции опровергло фейк о приспущенных флагах в Азербайджане

Публикации в некоторых социальных сетях о том, что "в годовщину геноцида, начатого Израилем против Газы 7 октября, в Азербайджане флаги были приспущены", являются дезинформацией.

Как сообщает Report, информацию распространило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Отмечается, что подобные утверждения направлены на введение общественности в заблуждение.

"Такая информация является частью сознательной и систематической пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы негативно повлиять на турецко-азербайджанские отношения, нанести ущерб репутации братского Азербайджана", - говорится в сообщении.

В Управлении призвали не доверять подобным ничем не подтвержденным сообщениям, целью которых является дезориентация общественности.