Управление коммуникаций Турции опровергло фейк о приспущенных флагах в Азербайджане
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 15:50
Публикации в некоторых социальных сетях о том, что "в годовщину геноцида, начатого Израилем против Газы 7 октября, в Азербайджане флаги были приспущены", являются дезинформацией.
Как сообщает Report, информацию распространило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
Отмечается, что подобные утверждения направлены на введение общественности в заблуждение.
"Такая информация является частью сознательной и систематической пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы негативно повлиять на турецко-азербайджанские отношения, нанести ущерб репутации братского Азербайджана", - говорится в сообщении.
В Управлении призвали не доверять подобным ничем не подтвержденным сообщениям, целью которых является дезориентация общественности.
