Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения

Согласно соглашению, Армения должна была вывести все свои войска с территории Азербайджана. В случае невыполнения соглашения Азербайджан имел полное право действовать так, как ему заблагорассудится.

Согласно достигнутым договоренностям, Армения должна была вывести все свои войска с территории Азербайджана. В случае невыполнения соглашения, Азербайджан имеет полное право предпринять шаги по своему усмотрению.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Говоря об истинных мотивах критикующих Азербайджан в последнее время некоторых представителей Украины, депутат отметил, что подобные люди "не до конца осознают, каковы реальные отношения между Азербайджаном и Украиной, и ту роль, которую страны играют друг для друга": "Они не до конца понимают природу армяно-азербайджанского конфликта и роль России в этом вопросе".

"Возможно, они основаны на каких-то предположениях своих коллег или кто-то хочет ими манипулировать. Но все равно, все идеи влияют на общее восприятие и уж точно не способствуют укреплению дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном", - отметил украинский депутат.

Камельчук подчеркнул, что необходимо поблагодарить всех азербайджанцев, которые добровольно служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Я знаю, как азербайджанцы и представители бизнеса в Украине очень помогают в реабилитации украинских бойцов, их лечении и прочем. Я знаю, что на постоянной основе идет большой поток гуманитарной помощи. Это касается не только бизнесменов внутри Украины, они находятся в Европе и привлекают к этой работе своих друзей из других уголков мира, и все они участвуют в этом процессе", - заявил он.

Депутат сказал, что они будут внимательно отслеживать будущие события. "Потому что мы наблюдаем такую ситуацию, что США и их представители едут в Ереван. Я понимаю, что их цель – вывести Армению из-под контроля России. Но полагаю, что не надо портить отношения с Азербайджаном. Если они хотят помочь урегулировать ситуацию, то пусть пытаются реализовать достигнутые между сторонами договоренности. Ведь согласно договору, Армения должна была вывести все свои войска с территории Азербайджана. Если соглашение не было соблюдено, то Азербайджан имел полное право предпринять шаги по своему усмотрению. Еще раз повторю, США действуют против интересов России в этом вопросе. Более того, они пытаются сбалансировать сферу влияния турецко-азербайджанского дуэта в регионе", - сказал Камельчук.

Он подчеркнул, что некоторые представители украинской эстрады и культуры, некоторые политики смотрят только на верхушку айсберга.

"К сожалению, не изучив глубоко ситуацию, они высказывают свое мнение, исходя из каких-то поверхностных интересов. Я очень надеюсь, что, узнав истинное состояние наших исторических отношений, они изменят свое мнение. Если подойти глобально, если говорить насчет многолетней истории, очень бы хотелось, чтобы война закончилась и в Украине, и в Азербайджане. Это однозначно. Методы и инструменты, применяемые в это время, зависят от самих сторон. Весь мир говорит, что Украина имеет право на восстановление своей территориальной целостности и освобождение своих территорий от оккупации в той форме, которую сочтет приемлемой, и Азербайджан имеет такие же права", - добавил депутат.